Vượt lũ mang hàng trăm suất cơm đến vùng cô lập trước khi trời tối

Những phần cơm, canh vừa nấu xong được đóng hộp, theo thuyền đến với người dân vùng bị cô lập. Những tấm lòng thơm thảo nỗ lực để bữa cơm đến tận tay bà con trước khi trời tối.

Đến chiều 3/11, thôn An Lợi Tây (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) vẫn bị nước lũ bủa vây tứ bề. Tuyến đường qua xã Đại Lộc bị nước tràn qua, chỉ ô tô mới dám lưu thông. Nhiều thôn xóm sau mấy ngày bị lũ ngâm vừa rút hết nay cô lập trở lại. Ảnh: Thanh Hiền. Những đoàn từ thiện đến với bà con vùng ngập. Trong ảnh: Các thành viên Hội Phước Thiện Tam Kỳ Phổ Độ chở hàng trăm suất cơm, canh ﻿, nước uống đến đường quốc lộ 14B rồi dừng lại. Mọi người cùng nhau bốc xếp để đưa cơm vào cho bà con thôn An Lợi Tây đang bị cô lập. Thuyền cũng được chở tới phục vụ "ship" cơm giữa lũ. Những thùng cơm chuyển lên thuyền. Anh Trọng Kha (thành viên) cho hay khi nghe tin Đà Nẵng tái ngập sau mấy hôm nước rút, anh em trong hội đã kết nối với người dân địa phương để cùng nhau đi chợ, nấu cơm, mang vào cho bà con vùng lũ. "Ngay sau khi nấu xong, chúng tôi chia cơm vào hộp rồi lập tức lên đường. Mọi người cố gắng đến với bà con sớm nhất, để phần cơm vẫn ấm nóng, thơm ngon, bà con ăn trước khi trời tối. Đồng thời cũng bớt nguy hiểm cho mọi người khi đi ghe thuyền vượt lũ trong đêm", anh Kha nói. Ngoài cơm canh, mọi người còn chuẩn bị rất nhiều nước uống cho bà con vùng cô lập. Bà Lê Thị Mánh (thôn An Lợi Tây) cho hay trận lũ mới đây nhà bà ngập lút đầu, sáng 3/11 nước lại tấn công nhưng có thấp hơn một chút. Bà di tản đến nơi cao ráo. Đứng bên đường nhìn về thôn, bà được các thành viên của hội từ thiện hỏi han và gửi mấy hộp cơm, mì, nước uống. "Mấy hôm nay tôi cũng nhận được quà của các đoàn ghé cho. Bây giờ còn được thêm phần cơm nữa, thật sự rất ấm lòng", bà cảm kích. Trên thuyền là các thành viên hội từ thiện, cùng với người dân địa phương dẫn đường để đến từng nhà, từng người sớm nhất. Những suất cơm được người dân hỗ trợ đưa tới tận từng nhà khi trời còn sáng. Giữa bốn bề nước lũ đục ngầu, hộp cơm, chai nước "ship" tận cổng khiến người dân ấm lòng. Nước vẫn bủa vây nhiều thôm xóm hôm 3/11 khiến hàng loạt nhà dân "thất thủ". Dự báo trong ngày 4/11 mưa có xu hướng giảm. Những ngày qua, Hội Phước Thiện Tam Kỳ Phổ Độ đã mang hàng ngàn suất cơm đến với bà con vùng lũ để sẻ chia, giúp họ gượng dậy sau thiên tai với nhiều thiệt hại nặng nề.