Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Bật khóc vì phải chịu tiếng xấu

Master Anil (SN 1995, đến từ Ấn Độ) đã có nhiều năm làm huấn luyện viên yoga tại Việt Nam. Với anh, dải đất hình chữ S là nơi “đất lành chim đậu”, cho anh nhiều trải nghiệm quý giá, cuộc sống đầy màu sắc và đặc biệt là một tổ ấm đủ đầy.

Vợ của Anil là Nguyễn Thị Tố Uyên (SN 1997, quê Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi đã có 8 năm quen biết và 2 năm sống chung dưới một mái nhà.

Anil và Tố Uyên đã có 2 năm về chung một nhà

Năm 2017, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một trung tâm yoga ở tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Anil là huấn luyện viên yoga, còn Tố Uyên làm phiên dịch và nhân viên lễ tân ở đây.

Thời gian đầu, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng của Tố Uyên về Anil là ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, được nhiều người mến mộ. Còn Anil ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của cô gái Việt.

Bẵng đi 2 năm, họ mất liên lạc. Anil gặp chấn thương nên nghỉ dạy ở trung tâm, còn Tố Uyên bỏ dở công việc lễ tân để tập trung cho việc học. Năm 2019, họ vô tình gặp lại nhau tại một quán bánh canh cá lóc. Anil hỏi Uyên: “Về dạy yoga cùng anh nhé?”. Uyên đáp vu vơ: “Vâng”.

Không ngờ, anh chủ động ngoắc tay cô – một cái ngoắc tay mà cho đến giờ Uyên vẫn xem đó là sự ủng hộ của thần linh, gắn kết hai người với nhau.