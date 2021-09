Vượt 100km trong đêm về chăm chồng ốm, cô vợ đờ đẫn nhìn căn nhà vắng, cuộc gọi báo sau đó hé lộ một bí mật chát đắng

Khi quyết định bước vào một mối quan hệ chính thức, mỗi người phải toàn tâm toàn ý vun đắp tình cảm. Bất kỳ sự chểnh mảng, lơ là nào cũng có thể gây tổn thương cho đối phương, thậm chí sau đó còn khiến chính bản thân chúng ta phải hối hận.

Vợ vượt đường xa về chăm chồng ốm

Ngọc (26 tuổi) chia sẻ cô và Trí vừa kết hôn chưa đầy một năm, dự định sang năm sẽ lên kế hoạch sinh con.

“Chồng tôi khá ít nói và trầm tính, do đó tình cảm vợ chồng không quá nồng nàn say đắm nhưng có thể coi như êm đềm, yên bình. Điều kiện kinh tế ổn định, mối quan hệ với gia đình đôi bên đều tốt đẹp, tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ hi vọng mọi thứ cứ mãi như vậy”, Ngọc kể.

Cách đây 3 tháng, Ngọc về quê thăm bố mẹ nhân dịp cuối tuần, Trí bận việc không thể đi cùng vợ. Ngày thứ bảy ấy, cô vừa rời khỏi nhà buổi sáng thì tối Trí gọi điện thều thào báo rằng anh đột nhiên lên cơn sốt cao. Ngọc lo lắng cho chồng, giục anh ra phòng khám tư gần nhà kiểm tra nhưng Trí không nghe. Anh không muốn uống thuốc, cho rằng ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi.