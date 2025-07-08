Vướng vào 'địa ngục tâm linh', 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng

Chiều 7/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, ở Thái Nguyên) và Đặng Hoàng Giao (SN 1958, ở Hà Nội) lần lượt mức án 20 và 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại 20 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2008, bà Tuyết và ông Giao quen biết nhau, nảy sinh quan hệ tình cảm và chung sống ở Thái Nguyên, có 2 con chung. Thời điểm đó, cả hai hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà bà Tuyết ở Thái Nguyên và tại đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Theo cáo buộc, từ năm 2017-2022, qua các mối quan hệ xã hội, ông L. (SN 1976), ông B. (SN 1964), ông T. (SN 1958) gặp gỡ, quen biết Tuyết và Giao. Vì có ý định chiếm đoạt tiền của 3 đại gia trên, 2 bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu nhiều khối thiên thạch.