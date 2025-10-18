Vướng vào dây cáp sà xuống đường, nguyên Chủ tịch xã tử vong

Thời điểm trên, ông Nguyễn Quang Lộc (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên vừa nghỉ hưu theo chế độ) đang điều khiển xe máy trên đường về nhà, không may vướng vào dây cáp sà xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Sự việc khiến ông Lộc ngã xuống đường, bị thương nặng. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Lộc đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Liên đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.