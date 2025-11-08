Vương Sở Nhiên hút 30 triệu lượt xem

Trang Sina đưa tin mới đây Vương Sở Nhiên đã đăng một video ngắn khoe sắc vóc trên nền tảng Douyin (Tik Tok Trung Quốc) thu hút gần 10 triệu lượt xem. Đồng thời, từ khóa "Thắt lưng và đường cong của Vương Sở Nhiên thật tuyệt" cũng thu hút hơn 20 triệu lượt tương tác trên MXH Weibo.

Sina bình luận: "Vương Sở Nhiên sở hữu chiều cao 1,72 m, chỉ nặng 48 kg nhưng được khen mỏng nhưng không gầy với số đo ba vòng đẹp như hoa hậu là 82-60-88. Cô có tỷ lệ eo hông là 0.68, gần với tỷ lệ vàng 0.7, đôi chân dài 110 cm, tạo nên vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ".