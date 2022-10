"Vương quốc" mắm vùng sông nước Cửu Long

Những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề chế biến mắm cho biết, cá trước khi chế biến phải được rửa sạch bằng nước sông, tuyệt đối không được rửa nước mưa hay thứ nước nào khác, còn khi chao mắm chỉ nên chao bằng đường thốt nốt, loại đường mà chỉ riêng ở vùng đất Bảy Núi An Giang mới có… và có lẽ đó cũng chính là những yếu tố góp phần làm nên hương vị thơm ngon đặc trưng của mắm Châu Đốc.

Nghề làm mắm đã trở thành nghề gia truyền, với bí quyết làm thế nào để chuyển hóa từ con cá tươi thành mắm mà không qua nấu nướng …, phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng người.

Chính những bí quyết riêng đó đã tạo ra những thương hiệu nổi tiếng, với những hương vị và chất lượng riêng biệt của từng hiệu mắm.

Châu Đốc có rất nhiều loại mắm với nhiều cách chế biến khác nhau, khiến cho sản phẩm rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thực khách

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phối hợp triển khai xây dựng thương hiệu tập thể cho sản phẩm này với tên chính thức là “Đặc sản mắm Châu Đốc”, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận vào đầu năm 2008.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chuyển giao công nghệ sản xuất enzyme từ vỏ khóm (dứa) và ứng dụng vào quy trình sản xuất mắm, giảm thời gian chế biến xuống còn 2 tháng so với phương pháp truyền thống của gia đình thường kéo dài thời gian ủ mắm từ 3 đến 6 tháng, nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng thơm ngon của nó.