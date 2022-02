Vương Nhất Bác và đôi chân chằng chịt vết thương ngay đầu năm

Bên cạnh diễn xuất, sự nghiệp âm nhạc của Vương Nhất Bác cũng rất thành công với nhiều dự án, concert chất lượng. Điển hình, Vương Nhất Bác gặt hái nhiều thành công khi làm giám khảo trong show truyền hình "Bước Nhảy Đường Phố".

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Vương Nhất Bác rần rần trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ khi ngồi tại một hàng ghế chờ. Đáng chú ý, Vương Nhất Bác diện chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân chằng chịt những vết bầm, vết xước khiến nhiều người không khỏi xót xa.