Vương Nhất Bác trổ tài 'bắn rap' bằng tiếng Việt cực đỉnh

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip Vương Nhất Bác trổ tài bắn rap, đặc biệt hơn là bằng tiếng Việt.

Bài hát có nội dung như "thiên đường ẩm thực" với nhiều loại nước uống khác nhau. Sự hài hước và thú vị của đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác. Đa số đều tỏ ra vui vẻ trước khoảnh khắc Vương Nhất Bác "rap bằng tiếng Việt" này.