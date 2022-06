Vương Nhất Bác nhảy như cào cào giẫy, fan đồng loạt đòi giải cứu

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhảy siêu "loi nhoi".

Theo đó, trong đoạn clip, Vương Nhất Bác diện trang phục đậm chất thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng thường thấy, Vương Nhất Bác khiến fan câm nín với những động tác ngọ nguậy hết sức hài hước.