Vương Nhất Bác không thích con gái! Fan ủng hộ không nói nhiều!

Nhưng là người kín tiếng, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi để lộ thông tin, nhất là chuyện riêng tư. Vậy mà mới đây, một đoạn clip được cho là có liên quan đến "gout giới tính" của họ Vương khiến dân tình từ hoang mang sau đó trở nên thích thú.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại hình ảnh Vương Nhất Bác và Trình Tiêu (Cosmic Girls) cùng tham gia một chương trình. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không ngần ngại tiết lộ cảm nhận của mình về Vương Nhất Bác: "Anh ấy không thích giao lưu với con gái cho lắm, cũng không quá thích con gái...".