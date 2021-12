Vương Nhất Bác bất ngờ bị nữ diễn viên đình đám 'cưỡng ôm'

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Từ Mộng Khiết vui mừng vì được gặp Vương Nhất Bác.

Từ Mộng Khiết là nàng ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, mới đây mạnh dạn lấn sân diễn xuất. Tuy chưa tham gia nhiều vai diễn nhưng họ Từ đã để lại tiếng vang lớn, đặc biệt ấn tượng sâu sắc trong bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối.