Vương miện 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025' gọi tên sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tối 25/10 tại Khu đô thị Hanaka (Bắc Ninh), đêm chung kết toàn quốc “Miss University Vietnam 2025” với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” đã diễn ra trong không khí sôi động, có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo, khách mời, nghệ sĩ và truyền thông. Cuộc thi được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Trần Tú, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng và nhân ái của nữ sinh Việt Nam.
Tham dự đêm chung kết có ông Lê Xuân Lợi - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; Ông Đào Đình Khoa - Phó TBT Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương- Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam - Nguyên Thứ Trưởng Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo.
Tại đêm thi, 28 thí sinh đã lần lượt trải qua các phần trình diễn trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội và ứng xử. Năm gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng thi quyết định.
Trong phần ứng xử, thí sinh Hoàng Ngọc Như gây chú ý khi chọn chủ đề “Niềm vui lao động” và chia sẻ quan điểm về hạnh phúc của con người Việt Nam qua sáu bức ảnh thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tự hào dân tộc. Cô kết lại phần thi bằng quan điểm: “Hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này”.
Nhờ câu trả lời tự tin cùng phong thái trình diễn nổi bật, Hoàng Ngọc Như chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Á hậu 1 thuộc về Trần Thị Thu Hiền (Đại học Văn Lang), Á hậu 2 là Nguyễn Thị Kiều Anh (Đại học Công nghiệp Hà Nội). Hai Á hậu 3 là Vũ Hồng Hạnh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).
Tân hoa hậu cao 1m72, số đo ba vòng 80-60-89, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Sau khi đăng quang, cô chia sẻ: “Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”.
Với vương miện “Kỳ Sắc Thanh Tâm”, Hoàng Ngọc Như nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng và gói dịch vụ tại một Viện thẩm mỹ. Các Á hậu nhận phần thưởng từ 50 đến 150 triệu đồng cùng vương miện và kỷ niệm chương. Ban tổ chức còn trao 12 giải phụ, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, tôn vinh những thí sinh có thành tích nổi bật ở các hạng mục như “Người đẹp truyền thông”, “Người đẹp môi trường”, “Người đẹp nhân ái”, “Người đẹp hình thể” và “Người đẹp tài năng”.
Đêm chung kết còn có sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Thanh Lam, Đan Trường, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, mang đến bầu không khí sôi động và tràn đầy cảm xúc. Chương trình cũng gây ấn tượng khi quyên góp hơn 1,4 tỷ đồng từ các mạnh thường quân và hơn 200 triệu đồng tiền bán vé để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Bắc Ninh.
Chung kết “Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025” khép lại trong không khí vỡ òa, khẳng định hành trình tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của thế hệ sinh viên Việt Nam - những người trẻ mang trong mình bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến.