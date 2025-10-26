Vương miện 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025' gọi tên sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tối 25/10 tại Khu đô thị Hanaka (Bắc Ninh), đêm chung kết toàn quốc “Miss University Vietnam 2025” với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” đã diễn ra trong không khí sôi động, có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo, khách mời, nghệ sĩ và truyền thông. Cuộc thi được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Trần Tú, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng và nhân ái của nữ sinh Việt Nam.

Tiết mục đồng diễn mở màn.

Tham dự đêm chung kết có ông Lê Xuân Lợi - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; Ông Đào Đình Khoa - Phó TBT Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương- Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam - Nguyên Thứ Trưởng Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo.