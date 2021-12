Vương Lực Hoành xin lỗi vợ sau loạt tai tiếng chấn động showbiz

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, thành công ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Vương Lực Hoành phát hành 25 album và từng bán được hơn 13 triệu bản. Lực Hoành cũng có nhiều vai diễn nổi bật trong: Sắc giới, Lôi đình chiến cảnh, Đại binh tiểu tướng, Thông cáo tình yêu, Vô vấn tây đông...

Thúy Ngọc