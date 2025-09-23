Vườn thú Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc ‘an dưỡng tuổi già’

Ông Delord cho biết Hoan Hoan và Viên Tử dự kiến trở về Trung Quốc vào tháng 11 “để có thể an dưỡng tuổi già trong yên bình”.

Cặp gấu đã sinh ba con trong thời gian ở Pháp, là những gấu trúc đầu tiên ra đời tại nước này và trở thành điểm thu hút nổi bật của Vườn thú Beauval.

Con cả của cặp gấu, Viên Mộng, đã rời Pháp vào năm 2024 và cặp song sinh chào đời năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục ở lại Vườn thú Beauval trong thời gian tới “để nâng cao nhận thức của khách tham quan về sự cần thiết phải bảo vệ loài biểu tượng này”, ông Delord cho biết.

Ông Delord hy vọng sẽ gia hạn hợp tác giữa vườn thú và Trung Quốc sau năm 2027.

“Và có lẽ sẽ đón thêm gấu trúc trong tương lai” - ông Delord nói thêm.