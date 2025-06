Vươn mình sau trúng số: Cãi lời vợ, chồng trúng số gần 40 tỷ đồng

Theo thông tin được Công ty Xổ số New Jersey công bố vào đầu tháng 6, một trong ba tấm vé số cào Win for Life! Scratch-Off trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) đã chính thức tìm thấy chủ nhân may mắn của mình.

Người đàn ông giấu tên đến từ hạt Essex, bang New Jersey, đã mua tấm vé định mệnh này tại cửa hàng tiện lợi Lucky 7 Deli, khi đang trên đường tới nhà hàng ăn tối cùng vợ.