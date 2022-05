Vườn dưa lưới sai lúc lỉu, thu hoạch cả tạ dưa mỗi năm của ông bố ở TP.HCM

Vụ dưa năm nay của anh Lê Tám (ở quận Bình Tân, TPHCM) bắt đầu muộn hơn gần 20 ngày so với chính vụ mùa dưa lưới của miền Nam. Thay vì gieo hạt ngay sau Tết Nguyên Đán, anh tiến hành công đoạn ngâm hạt vào khoảng cuối tháng Giêng năm 2022 với số lượng khoảng 65 hạt, gồm vài giống như: Kim Long, Huỳnh Long (Malaysia - vỏ vàng) và Yuki Nhật, For you 111 (Thái Lan).

Trong đó, Kim Long và Huỳnh Long chiếm phần lớn bởi hai giống dưa này đang được nhiều "nông dân thành phố" ưa chuộng không chỉ bởi vẻ bắt mắt, hấp dẫn cả bên ngoài lẫn trong mà còn bởi hương vị thơm ngon, giòn ngọt đặc trưng.

Anh Lê Tám là một chuyên viên thiết kế và in ấn các sản phẩm bao bì hộp giấy, catalogue, lịch,… nhưng lại có niềm đam mê trồng trọt mãnh liệt, muốn chinh phục nhiều giống cây (Ảnh: Lê Tám).

Anh Tám cho biết, dưa lưới được đánh giá tương đối khó trồng nhưng hương vị thơm ngon, ngọt thanh mát và bổ dưỡng. Bởi vậy, vài năm gần đây, khi trào lưu làm vườn sân thượng nở rộ, nhiều người hào hứng muốn thử sức chinh phục giống cây này. Anh Tám cũng không phải ngoại lệ.

"Tôi bị thu hút và muốn chinh phục loại cây trồng hơi đỏng đảnh này bởi dưa lưới là loại trái cây ngon, có vị ngọt thanh, tươi mát và được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Từ khi làm nông dân thành phố, tôi cũng bắt đầu trồng dưa lưới, đến nay được 3 năm, mỗi năm trồng 2-3 vụ", người đàn ông làm thiết kế ở TPHCM nói.