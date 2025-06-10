Vùng trời 'ngủ yên' và cơ hội cho Việt Nam

Ông Phạm Ngọc Sáu, chuyên gia hàng không cho rằng, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu vận chuyển ngày càng đa dạng, các hoạt động bay tầm thấp mở ra một cơ hội kinh tế – xã hội rất đáng chú ý cho Việt Nam.

Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực này. Mỹ và châu Âu triển khai trước ở mảng vận chuyển hàng hóa và y tế, sau đó mới mở rộng sang dịch vụ chở khách. Tại Trung Quốc, quốc gia này cũng xác định hoạt động bay tầm thấp là “nền kinh tế tầm thấp” với mục tiêu hàng nghìn tỷ nhân dân tệ.

Nhu cầu di chuyển bằng trực thăng thay thế các phương tiện giao thông đường bộ ngày càng gia tăng. Ảnh: Thu Hương

“Còn Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE đã có những tuyến thử nghiệm gắn với sân bay và trung tâm đô thị. Điểm chung là bắt đầu bằng những ứng dụng thiết thực, chứng minh lợi ích rõ ràng, sau đó nhân rộng thành mạng lưới”, chuyên gia Phạm Ngọc Sáu nhấn mạnh.

Liên hệ tới Việt Nam, ông Sáu cho rằng chúng ta “hoàn toàn có thể đi theo lộ trình tương tự”. Theo đó, cơ quan quản lý có thể triển khai thí điểm trước ở các khu vực có mật độ công nghiệp và du lịch cao như Hà Nội – Bắc Ninh, TPHCM – Đồng Nai – Bình Dương, hay Đà Nẵng và Phú Quốc.

“Nếu triển khai khéo léo, không chỉ giải quyết bài toán giao thông và logistics mà còn hình thành chuỗi giá trị mới: từ sản xuất thiết bị, xây dựng điểm cất hạ cánh nhỏ, dịch vụ bảo dưỡng – sạc, cho đến nền tảng đặt chỗ trực tuyến. Điều này có thể tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao và mở ra một ngành kinh tế mới”, ông Sáu nhìn nhận.