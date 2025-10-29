Vùng rốn lũ Đại Lộc: Người dân dìu nhau qua khó khăn, hạnh phúc với chỉ vài chai nước

Thấy chiếc ca nô rẽ nước ngoài xa, ông Trần Khương (ngụ xã Đại An cũ) đứng trước ngôi nhà đơn sơ vẫy tay liên tục. Lũ cuồn cuộn mang theo rác rến từ thượng nguồn về, vất vả lắm bộ đội mới đưa được ca nô tới chỗ ông.

Chiếc ca nô chở hơn hai chục thùng mì tôm, nước sạch - thứ người dân cần nhất lúc này, ngược dòng Vu Gia hướng về khu vực xã Đại An cũ (nay là xã Đại Lộc). Nhìn từ phía sông, nước lũ nhấn chìm mọi thứ.

Mưa lớn, thủy điện xả lũ, vùng rốn lũ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, ngập sâu kéo dài nhiều ngày. Thức ăn, nước uống người dân tích trữ dần cạn. Những cuộc điện thoại, tin nhắn cầu cứu liên tục gửi về xã. Bí thư, chủ tịch xã Đại Lộc cùng bộ đội lên đường ứng cứu.

“Đi sơ tán mấy bữa nay, nghe nói rác tấp vô nhà nhiều quá tôi phải về đẩy ra bớt, chứ không lũ lớn sập nhà”, ông Khương bắt chuyện, rồi hỏi: “Trên ca nô có mì tôm không?”.

Lần lượt áo phao, mì tôm, nước uống… trên ca nô chuyển đến tay, ông gửi lời cảm ơn đoàn tiếp ứng. Từ ca nô, lời dặn dò “cẩn thận, người còn của còn” của lãnh đạo xã Đại Lộc và bộ đội gửi đến ông.

Rời nhà ông Khương, ca nô tiếp tục di chuyển đến khu vực khác. Có những con đường ngập sâu tới gần 2 mét, tất cả người dân sơ tán, ai còn ở lại cũng phải sang nhà hàng xóm, lên tầng hai trú ẩn.

Chồng chị Lai nhận mì tôm dùm hàng xóm. Ảnh: THANH NHẬT

Chị Lê Thị Lai (xã Đại An cũ) cùng chồng, con đứng trên tầng hai. Bộ đội đưa ca nô tiếp cận, gương mặt chị sáng lên hy vọng. “Thức ăn còn, chỉ thiếu nước uống cho mấy đứa nhỏ. Hai ngày nay hứng nước mưa nấu uống đỡ, giờ có nước sạch, mừng quá!”, chị xúc động.

Dìu nhau qua khó khăn﻿

Trên hành trình đi đến từng ngõ, tiếp tế từng nhà, đoàn tiếp ứng tưởng chừng phải bỏ cuộc do đường quá nhỏ, nước chảy mạnh, ca nô không thể qua. May thay, giữa thời điểm ngặt nghèo, tình làng nghĩa xóm luôn đong đầy.