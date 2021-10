"Quốc gia, vùng lãnh thổ tiêm chủng nhiều nhất trên Trái đất" là danh hiệu mà mọi chính phủ đều muốn tuyên bố trong đại dịch Covid-19.



Một vùng đất nhỏ bé, ít người nghe tên đã có thể tự hào về điều đó sau khi tỷ lệ tiêm chủng vắc xin đạt 119% dân số đủ điều kiện vào cuối tháng 9. Trong thống kê chưa có trẻ em dưới 12 tuổi - đối tượng chưa được tiêm phòng.

Tại một khu chợ ở Gibraltar vào đầu năm nay. Ảnh: Sky

Gibraltar có diện tích 6,7 km2, nằm ở phía nam của Tây Ban Nha. Dân số của vùng lãnh thổ này hơn 33.600 người.



Theo Our World in Data, tỷ lệ tiêm chủng của Gibraltar lên tới 119%. Trên thực tế 1,04% người trưởng thành đủ điều kiện chưa tiêm vắc xin Covid-19.



Tuy nhiên, đây không phải là sai sót trong thống kê mà có một nguyên nhân đặc biệt phía sau.



Gibraltar đã vượt quá mốc tiêm chủng 100% vì vắc xin được tiêm cho cả những người không phải công dân ở đây.



Vùng lãnh thổ nhỏ bé ở châu Âu có một số lượng lớn công nhân đến từ Tây Ban Nha. Những người này đã tiêm vắc xin ở Gibraltar và được đưa vào danh sách thống kê của chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19.



Chính phủ Gibraltar thực hiện tiêm vắc xin Pfizer cho những người từ 16 tuổi trở lên, bất kể họ là cư dân lâu năm hay là người nhập cảnh ngắn hạn.



Người đứng đầu ngành y tế, Samantha Sacramento, cho hay, tổng số người đã tiêm vắc xin là 40.000 người, hơn tổng dân số của Gibraltar. Điều đó cho thấy họ có một lực lượng lao động nước ngoài đông đảo.



Đến nay, Gibraltar chỉ có 97 trường hợp tử vong do Covid-19. Các ca tử vong đều xảy ra trước khi vắc xin được tiêm trên diện rộng. Vùng lãnh thổ không có người chết vì Covid-19 kể từ ngày 28/2 dù biến thể Delta lan truyền trên diện rộng khắp thế giới.



Số lượng ca nhiễm mỗi ngày trong thời gian gần đây rất thấp (trung bình 8 ca), có ngày không có ca nhiễm mới.



Đến giữa tháng 4, Gibraltar đã tiêm 66.232 liều vắc xin. Tuy nhiên, các quan chức y tế thông tin 3,5% vẫn chưa chủng ngừa dù đủ tuổi và sức khỏe.



Sau khi Gibraltar ghi nhận một số trường hợp mắc Covid-19 vào tháng 7 khi chủng Delta xuất hiện, số lượng người e ngại tiêm chủng đã giảm xuống còn 1,04%.



Gibraltar đã tiêm ít nhất 79.000 liều vắc xin Covid-19 cho đến nay. Vùng lãnh thổ này đã trải qua tổng cộng 2 tháng giãn cách xã hội.