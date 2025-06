Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Ảnh minh hoạ)

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng nay 24/6, khu Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ và Tây Nguyên mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 23/6 đến 8h ngày 24/6 có nơi trên 60mm như: Thượng Sơn (Hà Giang) 154mm; Lăng Can 1 (Tuyên Quang) 88,2mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 70,8mm; Lóng Phiêng (Sơn La) 63,4mm; Mô Rai (Kon tum) 69,8 mm…

Ngày và đêm 24/6, khu Tây Bắc và Việt Bắc mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang.

Chiều và tối 24/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 60mm.