Vui Tết Trung cùng 6 bộ phim dành cho trẻ em trên Netflix

Trong phần mới nhất, loạt phim Octonauts như một lời mời dành cho những khán giả nhỏ tuổi cùng tham gia vào một nhóm các nhà thám hiểm dưới nước được gọi là Đội cứu hộ biển khơi Octonauts để hỗ trợ các sinh vật dưới nước gặp khó khăn!

Các đặc nhiệm trong đội Octonauts sẽ mở rộng hoạt động khám phá của họ vượt cả ngoài biển khơi và vào đất liền! Với những chuyến thám hiểm mới cùng những người bạn mới, các đặc nhiệm sẽ bảo vệ mọi môi trường sống và động vật gặp nguy hiểm.

Octonauts: Above & Beyondsẽ ra mắt vào ngày 7/9.

Tiến lên nào xe nhỏ! (Go! Go! Cory Carson: Chrissy Takes the Wheel)

Go! Go! Cory Carson là loạt phim hoạt hình dành cho lứa tuổi mầm non của Kuku Studios ở Berkeley CA, giám đốc sản xuất phim do Alex Woo (Wall • e, Ratatouille), Stanley Moore (Finding Dory, Monster's University) và Tone Thyne (Wonder Pets!, The Adventures of Napkin Man). Go! Go! Cory Carson nói về cuộc phiêu lưu của cậu bé Cory Carson khi anh điều hướng hoạt động giao thông trên những con đường quanh co của tuổi thơ ở Bumperton Hills. Phim sẽ cùng hát theo giai điệu mới như cách em gái của Cory tăng tốc cho cuộc phiêu lưu ngập tràn niềm vui khắp thị trấn của cô bé với các trò chơi điện tử, cùng trượt tuyết và chữa trị chứng nấc cụt.

Siêu nhóc vũ trụ (Kid Cosmic)