Vừa xảy ra động đất ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ

Cùng thời điểm này, nhiều người dân tại Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ cảm nhận được rung lắc nhẹ, có người thấy hơi chóng mặt, nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Bản đồ tâm chấn động đất

Tài khoản Hà Trần viết: “Lúc đầu thấy hơi rung, hơi choáng, tưởng chóng mặt. Khi ngồi dậy nhìn quanh thì không thấy gì bất thường. Sau đó thấy mọi người bàn tán mới biết là vừa có động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.