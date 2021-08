Vừa tung single mới, OneRepublic phát hành luôn album 'Human'

Dự án dài hơi bao gồm 12 ca khúc mới, trong đó có sự xuất hiện của cả các single đã được quảng bá như Didn’t I, Rescue me, Somebody to love, Wanted và Run. Chỉ tính riêng thành tích của các single này, OneRepublic đã đạt tổng cộng 2,5 tỷ lượt stream trên toàn cầu. Đồng thời, phiên bản deluxe cũng sẽ được tung ra với thêm 4 ca khúc mới, hứa hẹn sự bất ngờ với khách mời Kygo.