'Vựa muối' Tiểu Vy: Giả vờ té xỉu trên thảm đỏ siêu hài

Mới đây, dân mạng vừa đào lại khoảnh khắc khá thú vị trong buổi họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020 của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Theo đó, dù đang trên thảm đỏ của sự kiện tìm ra người kế nhiệm cho chính mình nhưng Tiểu Vy hết giả vờ ngã lại có những biểu cảm mặt cực kỳ khó đỡ.

Ở một sự kiện trọng đại mà nhìn Tiểu Vy trông khá "tếu".