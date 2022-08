Vừa lên sóng, MV của Chi Pu 'bay màu' khỏi YouTube không lý do

Sau hơn 2 năm vắng bóng, Chi Pu vừa chính thức trở lại vói âm nhạc bằng MV Black Hickey ra mắt vào đúng 20h ngày 8/8. Một lần nữa, sản phẩm của cô lại gây chú ý với những đánh giá trái chiều.

MV Black Hickey của Chi Pu

Có thể thấy rằng đa số khán giả vẫn đánh giá cao phần âm nhạc của MV như những lần trước với beat khá catchy, phần hình ảnh còn được cho là xuất sắc.