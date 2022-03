Vừa giành giải Oscar, tài tử đình đám bị bắt khẩn cấp vì chửi tục, quấy rối

Ezra Miller sinh năm 1992, là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hollywood. Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất qua vai diễn "The Flash" trong loạt phim thuộc vũ trụ điện ảnh DC như Suicide Squad, Justice League,... Không chỉ vậy, Ezra còn gây ấn tượng mạnh với các vai diễn trong The Perks of Being a Wallflower, The Stand,...

Điều đáng nói, tại lễ trao giải Oscar diễn ra tối chủ nhật ngày 27/3, Ezra và ekip phim Zack Snyder's Justice League rinh được tượng vàng cho giải thưởng "Oscar Cheer Moment". Trong phim, khoảnh khắc The Flash du hành về quá khứ để giúp nhóm Justice League chiến thắng Steppenwolf đã để lại ấn tượng sâu sắc.