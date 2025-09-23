Nữ VĐV Adelia Petrosian đoạt 3 HCV với 2 nội dung cá nhân và 1 nội dung đôi nam-nữ ở trượt băng nghệ thuật Bắc Kinh 2022. Ảnh: Trên Sovietsky Sport.

Hiện nay Nga đã có 5 VĐV có thành tích vượt qua vòng loại để góp mặt tranh tài tại Olympic mùa đông 2026 ở Ý. 5 suất góp mặt tại Ý là những VĐV nằm trong nhóm huy chương ở Olympic mùa đông Bắc Kinh hơn 3 năm về trước. Họ đều là những VĐV dự tranh các nội dung cá nhân trượt băng nghệ thuật trong đó có HCV, HCB, HCĐ... Những tấm huy chương ấy có điểm số đều nằm ở mức vượt qua vòng loại cho Olympic tiếp sau đó khi VĐV còn thi đấu.

Điều đáng nói là những VĐV Nga đoạt huy chương tại Bắc Kinh hơn 3 năm về trước ở tuổi 15, 16,17 nên đến nay họ còn rất trẻ và vẫn đang trên đỉnh cao phong độ nhờ tranh tài ở giải vô địch Nga, nơi quy tụ những VĐV các môn trên tuyết và băng, nghệ thuật rất chất lượng.