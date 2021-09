Vừa dọn về nhà mới, mẹ chồng đã cho thuê nhà cũ, tôi lập tức thay khóa cửa khi thấy người thuê

Khi mua nhà mới, tôi cũng bàn với chồng vay mượn thêm anh em họ hàng. Tôi biết bố mẹ chồng cũng có tiền tiết kiệm do lương của ông bà khá cao nhưng khi hỏi, mẹ chồng cứ chối là không có. Ấy thế mà cô em chồng cách đây ít hôm còn khoe với tôi: "Mẹ vừa nhờ em đi gửi 500 triệu, ông bà thật khéo tiết kiệm". Nghe em nói, tôi giận mẹ chồng lắm, nhà có mỗi chồng là con trai, gánh vác mọi việc lớn nhỏ nhưng khi có chuyện nhờ, thì bà toàn lấy lý do chối từ. Rất may bên họ nội tôi cho vay đủ số tiền để mua căn hộ rộng rãi hơn.