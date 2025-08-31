'Vua đầu bếp' mắc ung thư

Theo NBC News, vị đầu bếp kiêm chuyên gia ẩm thực lừng danh toàn cầu Gordon Ramsay mới đây gây xôn xao khi tiết lộ mắc ung thư da. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 30/8, ông chia sẻ vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên da.

Ngôi sao truyền hình đăng tải hình ảnh băng gạc che một phần mặt và cổ, cùng một tấm khác cho thấy đường khâu kéo dài từ tai xuống cổ. “Biết ơn và trân trọng đội ngũ y tế tuyệt vời tại The Skin Associates vì đã nhanh chóng loại bỏ khối u biểu mô tế bào đáy này. Xin cảm ơn. Và xin đừng quên bôi kem chống nắng cuối tuần này”, Ramsay chú thích dưới bài đăng.