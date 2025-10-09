Vừa đạt doanh thu kỷ lục, vì sao hãng bánh kẹo lâu đời muốn rời sàn chứng khoán?

Những năm gần đây, Bibica thường xuyên ghi nhận doanh thu trên 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2024, doanh thu của công ty tăng trưởng đột phá, đạt gần 1.800 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, nửa đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bibica đạt 667 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng.

Bibica có hai nhà máy sản xuất bánh kẹo tại Hà Nội và Đồng Nai. Trong đó, nhà máy tại Hà Nội đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Nhà máy tại Đồng Nai cũng thuộc diện di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục đóng cửa trong năm nay.

Ngoài ra, Bibica sở hữu 5 công ty con, chủ yếu đặt tại khu vực phía Nam, chuyên sản xuất bánh kẹo và thực phẩm.

Công ty mẹ của Bibica là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN), với tỷ lệ sở hữu 98,3%. Doanh nghiệp này từng thắng thế nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Lotte, trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bibica giai đoạn 2012-2020.

Do cơ cấu sở hữu cô đặc, thanh khoản cổ phiếu BBC rất thấp. Gần đây, khối lượng giao dịch trung bình chỉ đạt khoảng 2.000 cổ phiếu/phiên; thậm chí có phiên chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh.