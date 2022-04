Vừa cưới con dâu ngoại quốc đã đòi ly hôn, lý do làm hàng xóm bật cười

Khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Chưa đầy một tháng, cô con dâu làm đơn ly hôn.

Hóa ra mẹ của A Liang ép con dâu uống thuốc bắc để điều hòa cơ thể, bà nhất quyết bắt con dâu làm theo "bí quyết sinh con trai" để kiếm thằng cháu nối dõi. Con dâu người ngoại quốc nên không nuốt nổi thuốc bắc. Dù lần đầu cô miễn cưỡng uống vì tò mò, nhưng những lần sau thì lén đổ thuốc sau lưng mẹ chồng. Một lần, đang lúc đổ thuốc, cô bị mẹ chồng phát hiện. Hai người tranh luận một hồi lại trở thành cãi nhau to. Con dâu là người rất thẳng thắn tranh luận bằng lý lẽ, đặt quyền cá nhân lên cao nhất trong khi mẹ chồng nổi giận cho rằng con dâu quá hỗn hào, mẹ chồng nói câu nào vặn vẹo lại câu ấy.

Ngày hôm sau, cô con dâu ngoại quốc đề nghị chồng ly hôn. A Liang lấy làm khó hiểu. Khi biết lý do, anh đã an ủi vợ và thuyết phục mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của anh. Chẳng ngờ mẹ A Liang lại cho rằng con trai giờ cứng cỏi rồi, lấy vợ quên mẹ, bênh vợ chứ không bênh mẹ, càng làm ầm ĩ lên, ỏm tỏi làng nước để hàng xóm vào phán xét hộ. Dân làng chạy sang biết chuyện, chỉ cười.