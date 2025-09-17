Vừa công bố quy hoạch khu công nghiệp, 'cò đất' ùn ùn đổ về làng quê

Làng quê "nóng" giá đất

Khoảng 1 tuần nay, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại khu vực xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ "nóng" lên chưa từng có.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, dọc tuyến đường tỉnh 550 qua xã Toàn Lưu bắt gặp rất nhiều nhóm người tụ tập, trao đổi, chụp ảnh tại các khu đất trống. Đặc biệt, nhiều lối nhỏ dẫn vào thôn, xóm cũng có rất nhiều ô tô đậu kín lối đi để xem đất. Tại các thôn như Ngọc Hà, Nam Sơn, nơi người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nay cũng bất ngờ trước cảnh ô tô tấp nập đổ về, khiến vùng quê yên bình trở nên xáo trộn.

Nhiều lô đất trong thôn, ngõ nhỏ nhưng vẫn được nhà đầu tư tìm đến.

Một người dân tại thôn Nam Sơn cho biết, vị trí đất có diện tích 160m2 ngay cạnh nhà đã được bán từ đầu năm 2025 với giá 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó lô đất tiếp tục bán cho người khác giá 1 tỷ, rồi đến 1,2 tỷ và cho đến nay đang rao bán hơn 1,6 tỷ. Cạnh đó, lô đất diện tích 200m2 cũng được rao bán với giá 2,2 tỷ đồng. Đối với khu đất này, nằm ở lối ngõ, dân cư thưa thớt, đường bê tông rộng khoảng 5m, xung quanh chủ yếu rừng và cánh đồng bỏ hoang, cạnh đó là nhà thờ.