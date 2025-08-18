'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Ca sĩ Ngọc Hải sinh năm 1974, là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Nhờ ca khúc Mưa bụi, Ngọc Hải nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình.

Sau khi ghi hình thêm một vài sốMưa bụi, Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3... Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công.

Ngọc Hải nổi đình đám nhờ dòng nhạc "Mưa bụi".

Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video là khoảng 500-700 USD. "Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính", anh từng kể. Chính bởi vậy, Ngọc Hải được nhiều người gọi là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi".

Thời điểm này, Ngọc Hải nổi tiếng không thua kém Đình Văn, Tài Linh. Không những vậy, anh còn rất thành công khi hát song ca cùng ca sĩ Thạch Thảo. Họ nảy sinh tình cảm và trở thành cặp song ca ăn ý. Sau 12 năm bên nhau, cả hai quyết định chia tay khiến nhiều người tiếc nuối.