Vụ y sĩ xé áo blouse: Vì sao bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ?

Tối 8/12, một lãnh đạo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp liên quan đến việc y sĩ P.H.T. công tác tại Trạm y tế xã Cư Né xé và vứt áo blouse ngay trước cổng cơ quan; quay, phát video trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.

Nam nhân viên xé áo blouse ngay trước cổng trạm y tế xã (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin từ TTYT huyện Krông Búk, buổi họp chiều 8/12, y sĩ T. có tới trung tâm y tế huyện nhưng sau đó đã bỏ về không tham dự họp. Lý do ông T. không dự vì người chủ trì cuộc họp không phải là Giám đốc TTYT mà là Phó giám đốc của đơn vị này.