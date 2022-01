Vụ xô xát vì chỗ đỗ ô tô: Phó Vụ trưởng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến sự việc ông Vũ Văn Thắng - Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô tại nơi cư trú, sáng 6/1, lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp bàn, đánh giá toàn bộ sự việc.