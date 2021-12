Vụ "xẻ thịt" rừng Gia Lai: Bắt tạm giam một nhân viên bảo vệ rừng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Văn Quy (37 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa) về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc được phân công, nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tiểu khu 734, xã Chư Krey huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.