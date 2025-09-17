Vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết: Bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, gồm: Hồ văn Th. (SN 2000, trú tại bản Ba Lo, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào); Hồ Thị B. (SN 2006, trú tại bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) và Hồ Văn D. (SN 2001, trú tại thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

9 nạn nhân bị thương, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo); Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lao Bảo); Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào) và Khăm Pôn (20 tuổi, quốc tịch Lào).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực để phối hợp điều tra, đồng thời chia sẻ, động viên với các nạn nhân vụ tai nạn.