Vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết: Bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng

Quang Thành - Ngọc Lài| 17/09/2025 21:26

Liên quan vụ xe tải mất phanh lao vào chợ chuối ở Quảng Trị khiến 3 người chết, 9 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố tài xế Trần Minh Hoàng.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TP.HCM, nghề nghiệp lái xe) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

z7020046806097_e2891ad521d16cc3d5a5e38d9145539b.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra, sáng 17/9, Hoàng điều khiển xe tải mang BKS 37C- 587.63 lưu thông trên quốc lộ 9, đến khu vực ngã ba km74 + 800 giao với đường ĐT 586 (thuộc thôn Tân Long, xã Lao Bảo, Quảng Trị) thì đi không đúng phần đường, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. 

550287762_1577754763213311_5766738835582953030_n.jpg
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam tài xế Hoàng (giữa). Ảnh: Công an cung cấp

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, gồm: Hồ văn Th. (SN 2000, trú tại bản Ba Lo, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào); Hồ Thị B. (SN 2006, trú tại bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) và Hồ Văn D. (SN 2001, trú tại thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

9 nạn nhân bị thương, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo); Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lao Bảo); Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào) và Khăm Pôn (20 tuổi, quốc tịch Lào). 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực để phối hợp điều tra, đồng thời chia sẻ, động viên với các nạn nhân vụ tai nạn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vu-xe-tai-lao-vao-cho-khien-3-nguoi-chet-bat-tam-giam-tai-xe-tran-minh-hoang-2443640.html
