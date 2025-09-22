Vụ xe Mercedes lùi trúng cột bơm xăng: Bài học an toàn khi lùi xe vào chỗ hẹp

Nguy cơ tiềm ẩn từ thao tác lùi xe vào cây xăng

Mới đây, vụ việc chiếc SUV hạng sang hiệu Mercedes-Benz trong lúc vào cây xăng đã tông đổ một cột bơm gây cháy nổ khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng. Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes-Benz, mang biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng.

(Nguồn video: Nguyễn Quốc Phương)

Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm xăng đổ sập, đè lên một nhân viên cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng phát, bao trùm và bén sang hai chiếc xe máy. Nam nhân viên bị trụ đè trúng hoảng loạn vùng vẫy thoát thân, trong khi các đồng nghiệp lập tức lao vào dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Trên thực tế, đây không phải trường hợp hy hữu khi ô tô gây náo loạn tại trạm xăng, gây ra những hậu quả đáng tiếc.