Vụ xe đoàn cứu trợ va chạm với ô tô ở Thanh Hoá: Tài xế xe cứu trợ đã gọi điện, đăng bài xin lỗi

Ngày 24-10, trao đổi với PV, anh VMH (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, về vụ xe đoàn cứu trợ va chạm với chiếc xe Honda City của anh trên cao tốc đoạn qua tỉnh Ninh Bình đã được giải quyết xong.

Nói về chi phí sửa chữa, anh H cho biết: “Tôi chỉ sửa chữa xe, chứ không thay mới phụ tùng nên tổng chi phí hết 45 triệu đồng, đã bao gồm hỗ trợ từ đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa”.

“Sau khi cơ quan công an tạm giữ hình sự 3 admin các trang mạng xã hội liên quan vụ việc, hiện “tài xế xe tải quê Đắk Lắk đã gọi điện xin lỗi và đăng lời xin lỗi công khai”, anh H cho biết thêm.