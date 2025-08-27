Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh

Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện đa khoa số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân về việc bị "chặt chém" 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thị Thiu, viên chức, thuộc khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực) và tạm đình chỉ công việc đối với Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc phòng hành chính quản trị- nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, (là điều dưỡng hộ tống người bệnh) để phục vụ công tác xác minh phản ánh của công dân về việc xe cứu thương chở người bệnh đi khoảng 200 km nhưng thu tới 21 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo tường trình sự việc.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km.

Trước đó, ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình bệnh nhân ở xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1) tỉnh Bắc Ninh đưa bệnh nhân về Thái Nguyên. Trong số tiền 21 triệu đồng trên có 4 triệu đồng là chi phí cho bác sĩ đi cùng.