Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích

Do mưa rất to, nguy cơ sạt lở cao, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm được nạn nhân còn lại.

Đến 5h30 sáng nay, xe ô tô đã được đưa lên khỏi hiện trường sạt lở. Tuy nhiên, nạn nhân thứ 3 vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ) về việc khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02. Trên xe còn có 2 người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Sau đó xe ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau đó, đúng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.