Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: 'Thần đèn' vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm

Ông Đỗ Văn Hữu, chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng, đã chính thức thuê "thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi) và nhóm cộng sự di dời ngôi nhà này về vị trí lô đất của mình, cách đó khoảng 17m.

Cái khó của "thần đèn"

Liên quan vụ 'xây nhầm' nhà trên đất của người khác tại TP Hải Phòng, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà chiếm dụng, đồng ý bán đất cho ông Hữu với điều kiện thanh toán đúng tiến độ. Tuy nhiên, ông Hữu không thực hiện được cam kết, dẫn đến việc thỏa thuận giữa hai bên thất bại.

Theo Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn, sau khi thoả thuận giá mua với bà Loan bất thành, ông Hữu đã lập tức chọn giải pháp nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng tốp thợ nổi tiếng đến từ miền Tây di chuyển toàn bộ căn nhà về đúng lô đất của mình.

Đây là phương án hạn chế được thiệt hại cho ông Hữu, chính quyền sẽ bố trí lực lượng giám sát, hướng dẫn cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc di chuyển ngôi nhà được thực hiện an toàn, thuận lợi.

Được biết, khu đất mà bà Loan và ông Hữu cùng mua trước đó thuộc sở hữu của vợ chồng ông N.C.H, trú tại phường Thiên Hương. Sau đó, vợ chồng ông H. đã bán lại cho người khác, chia thành 7 lô với hình dạng phức tạp. Các lô đều có hình thang, các cạnh dài không đều nhau.