Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: 'Sao nhầm mà cách nhau tận 4 thửa?'

Sau khi bài viết "Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng" được đăng tải, trên diễn đàn báo VietNamNet, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc, cho rằng đây là hành vi coi thường pháp luật một cách trắng trợn.

Cụ thể, gia đình ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan nhưng vẫn tiếp tục hoàn thiện, dọn vào ở và đề nghị mua lại mảnh đất. Dù TAND khu vực I – Hải Phòng đã tuyên buộc tháo dỡ, trả lại đất, ông Hữu không chấp hành mà còn gửi đơn kháng cáo. Chính quyền phường Thiên Hương khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp của bà Loan, yêu cầu gia đình ông Hữu tuân thủ bản án và phối hợp giữ ổn định trật tự trong khi chờ xét xử phúc thẩm.

Bạn đọc Quỳnh Anh gay gắt: “Xây nhà là việc hệ trọng của đời người, không thể nói là nhầm. Nhầm 2 thửa liền nhau còn dễ thông cảm, đằng này cách tận 4 thửa. Nhất là khi chủ đất đã phát hiện, yêu cầu dừng thi công nhưng vẫn cố tình xây tiếp. Rõ ràng là có ý định chiếm đất”.