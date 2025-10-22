Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Ông Hữu đã rút toàn bộ kháng cáo

Mới đây (21-10), TAND TP Hải Phòng có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan vụ xây nhà trên đất người khác trên địa bàn phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Lý do, trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị đơn Đỗ Văn Hữu đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo.

Như vậy, bản án ngày 11-8-2025 của TAND Khu vực 1 – Hải Phòng có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10-2025.