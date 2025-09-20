Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Chủ đất kể hành trình mệt mỏi đòi công lý

Sự việc kéo dài gần một năm, gia đình bà Loan nhiều lần gửi đơn thư cầu cứu chính quyền nhưng không được giải quyết, cuối cùng buộc phải khởi kiện ra tòa để đòi lại tài sản hợp pháp của mình trong tâm trạng bức xúc.

Tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vừa xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận khi gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên thửa đất đã có giấy tờ hợp pháp của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan và ông Nguyễn Đăng Ca.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Kim Loan cho biết, gia đình bà rất mệt mỏi và bị hao mòn lòng tin khi gần 1 năm qua không làm ăn được gì ngoài việc đi đòi mảnh đất mà vốn dĩ là tài sản hợp pháp của mình.

Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Bà Loan cho biết, chỉ sau gần hai tháng mua mảnh đất, khi quay lại, gia đình bà phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến đã xây dựng nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình. Sự việc diễn ra đúng lúc bà đang làm thủ tục sang tên đổi chủ từ người bán sang vợ chồng bà.

“Ban đầu, gia đình tôi chỉ nhẹ nhàng đề nghị ông Hữu dừng việc xây dựng, nhưng họ vẫn bất chấp, còn huy động thêm thợ thi công liên tục khiến công trình ngày càng cao. Không thể tự giải quyết, tôi nhiều lần gửi đơn lên xã Kiền Bái (cũ) nhờ can thiệp, song mọi nỗ lực đều bất thành. Cuối cùng, tôi buộc phải đệ đơn ra tòa. Dù tòa tuyên tôi thắng kiện, gia đình họ vẫn chây ì không chấp hành, thậm chí còn tuyên bố kháng cáo”, bà Kim Loan bức xúc nói.