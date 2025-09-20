Vụ xây nhà nhầm trên đất người khác ở TPHCM: Phường mời hai bên làm việc

Lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết đơn vị đã nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của anh Từ Kiến Trung, người bị hàng xóm xây nhà nhầm trên đất của mình.

Căn nhà xây nhầm trên đất của gia đình chị Thảo. Ảnh: X.A

Sau khi nhận đơn và nắm thông tin từ dư luận, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp đã cử cán bộ đến hiện trường để khảo sát, đồng thời làm việc sơ bộ với các bên.

Dự kiến, UBND phường sẽ gửi giấy mời cho hai bên liên quan để hòa giải, tìm hướng giải quyết vào thứ Tư tới đây (ngày 24/9). Nếu không hòa giải được, địa phương sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo đúng thẩm quyền.