Vụ xây nhà nhầm ở TPHCM: Đã di dời cả căn nhà, trả lại đất cho chủ

Hôm nay (17/10), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết, căn nhà bị xây nhầm trên đất người khác đã được di dời, trả lại toàn bộ thửa đất hợp pháp (nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp) cho chủ đất. Địa phương cũng đang chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến hiện trường để ghi nhận, làm biên bản giữa các bên.

Bà Võ Thu Thảo (SN 1992, chủ đất) cũng cho hay, sau khi được phía xây nhầm thông báo đã di dời nhà xong, gia đình bà rất vui mừng vì sau một thời gian dài, nay đã được trả lại thửa đất của mình.

Căn nhà xây nhầm trước khi di dời. Ảnh: X.A

Còn theo ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng dịch vụ xử lý nền móng Phước Lộc - đơn vị ký hợp đồng với chủ căn nhà xây nhầm, sau khoảng 3 tuần, công ty này đã thực hiện di dời xong căn nhà xây nhầm trên đất người khác gây xôn xao dư luận ở TPHCM hồi tháng 9 vừa qua.