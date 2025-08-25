Vụ 'vợ nhặt' ở miền Tây: Tiết lộ bất ngờ về số tiền người đàn ông đã nhận

Trước đó, câu chuyện một người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động chính là câu chuyện về một người đàn ông miền Tây nghèo đã cưu mang bà G., người phụ nữ quê Nghệ An đã trốn chạy người chồng vũ phu.

Theo nội dung được chia sẻ, 29 năm trước, bà G. bỏ nhà đi cùng một người con để trốn chồng. Trên đường, bà bị thất lạc con và đã bơ vơ, sống qua nhiều thăng trầm cho đến khi được ông M. cưu mang, yêu thương trong suốt 11 năm. Gần đây, con trai bà G. đã tìm được mẹ và đến tận nơi đón bà về quê.

Hình ảnh ông M. buồn bã đứng bên cửa nhìn bà G. rời đi đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.