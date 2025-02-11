Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: Chưa được cấp phép xây dựng

"Trước đó, từ đầu tháng 10, cũng xảy ra sự cố vỡ thành hồ chứa từ Trang Trại Việt Phong Phú. Tuy nhiên không gây ra thiệt hại lớn" – đại diện UBND xã Tuy Phong nói.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua rà soát dự án VAC của Trang Trại Việt Phong Phú hiện có khoảng hơn 20ha mặt nước, có những điểm sâu nhất từ 5-6 mét. Dung tích trung bình khoảng 900.000 m3, quy ra đây là một hồ nước cỡ vừa. Sự cố vừa qua, đập chính của hồ chứa nước này bị vỡ, dẫn tới lượng nước lớn đổ xuống hạ du.



Cây cối bên dưới hồ chứa nước tan hoang



"Qua rà soát dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó (trước khi thay đổi) vào tháng 6-2015 cũng không có hạng mục hồ. Các hạng mục khác, bao gồm nhà cửa ao chuồng là có nằm trong phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa. Chứng tỏ cái hồ này chưa được cấp phép" – ông Lộc nói.